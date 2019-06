Veretout Napoli, La Fiorentina dice si ma anche la Roma è in corsa. Commisso promette di non rompere l’accordo con il club di De Laurentiis

Veretout Napoli, La Fiorentina dice si ma anche la Roma è in corsa per il centrocampista viola. Aurelio De Laurentiis ha in pugno il centrocampista della Fiorentina da settimane, anche grazie ai buoni uffici del suo agente. Ma il Napoli deve affrettarsi perché molte sono le squadre interessate a tale profilo, in primis la Roma.

Veretout Napoli, La Fiorentina dice si

Se il Napoli vuole Jordan Veretout deve fare presto. Come analizzato da Giovanni Scotto per Il Roma, Aurelio De Laurentiis ha in pugno il centrocampista della Fiorentina da settimane, anche grazie ai buoni uffici di Mario Giuffredi, il suo procuratore.

L’agente napoletano ha già portato in azzurro Giovanni Di Lorenzo e si sta adoperando per cedere altri due suoi assistiti, Hysaj e Mario Rui. E proprio Giuffredi vuole portare Vereteout al Napoli dopo un’opera di mediazione e convincimento durata mesi.

C’è il SÌ del calciatore, e anche quello della Fiorentina, che però intanto ha cambiato proprietà. Però il nuovo presidente dei viola, Rocco Commisso, avrebbe promesso di non rompere i vecchi accordi precedenti al suo arrivo, e quindi non dovrebbero esserci ostacoli. A patto, però, che il Napoli si faccia vivo, e lo faccia in fretta.

Si aggiunge anche la Roma nella corsa: è sfida al Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma sarebbe interessata a Jordan Veretout. Non c’è solo il Napoli su Veretout: la Roma ha contattato gli agenti del francese che interessa anche a Siviglia e Arsenal.

Non è ancora fatta per il passaggio al Napoli di Jordan Veretout: gli azzurri avevano raggiunto un accordo col centrocampista, non con la Fiorentina che ha appena avviato una nuova era con Rocco Commisso al timone della società.

Una fase di stallo pericolosa per i partenopei che così rischiano di perdere un giocatore importante. Di questa situazione potrebbe approfittare la Roma che avrebbe già contattato i procuratori del francese.

Insieme ai giallorossi anche il Siviglia, oltre all’Arsenal che avrebbe chiesto informazioni sul prezzo alla Fiorentina, memore della buona stagione disputata in Inghilterra nel 2015/2016 dal 26enne tra le file dell’Aston Villa.

Non sono passati inosservati gli ottimi numeri in due annate a Firenze: 15 i goal in 75 partite totali, bottino più che considerevole per uno specialista di rigori e punizioni. Tante pretendenti per Veretout, solo una la spunterà alla fine.

Dunque, anche la Roma nella corsa al centrocampista francese, in uscita dalla Fiorentina, Jordan Veretout. I giallorossi si aggiungono alle pretendenti e starebbero sondando la pista che porta al centrocampista francese. E’ al momento, scrive la rosea, la pedina più facile da portare nella capitale. Prezzo fatto dalla Fiorentina: 20-22 milioni.