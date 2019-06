Napoli, Agente Hysaj: "Juventus? Perchè non dovrebbe accettare..."

Napoli, l’agente di Hysaj apre alla Juventus e all’Atletico Madrid. Mario Giuffredi è intervenuto sul futuro del terzino albanese.







L’agente di Elseid Hysaj, Mario Gruffredi apre le porte alla Juventus. Il terzino Albanese, in azzurro dal 2015, vuole cambiare aria:

“Sono assolutamente pronto per una nuova avventura, perché ho bisogno di cambiare, non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente e dirmi che mi trovo bene, che non voglio niente di più. Voglio fare nuove esperienze, conoscere un paese nuovo, gente nuova e una squadra nuova, magari provare a vincere qualcosa. Per me gli anni al Napoli sono finiti e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno”

Il primo regalo per Sarri, potrebbe arrivare proprio da Napoli, ma per Hysaj il presidente De Laurentiis chiede almeno 30 milioni. L’Atletico ne ha offerti 20 nei giorni scorsi e il club azzurro ha risposto picche.

Sull’interesse della Juventus, l’agente di Hysaj ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC:

“Elseid alla Juventus? Perchè non dovrebbe accettare, parliamo di un professionista. Non esiste la parola traditore nel calcio perchè tutti i professionisti possono fare le scelte che ritengono adatte per la loro carriera. La Juventus è la società più importante d’Italia, Sarri ai tempi ha solo difeso i colori del Napoli. I bianconeri lo volevano già due anni fa, ma restò a Napoli nella speranza di vincere lo Scudetto”.







L’agente di Hysaj ha aggiunto: