Ufficiale il Napoli saluta Machach va al Budapest, i dettagli

Ufficiale Zinedine Machach viene ceduto dal Napoli al Budapest Honved, a comunicarlo è il sito della società partenopea. “La SSC Napoli annuncia il passaggio di Zinedine Manchach al Budapest Honved con la formula del prestito con diritto di riscatto” viene riferito dal Napoli. Dopo l’acquisto di Anguissa il Napoli ufficializza un’altra cessione che va a snellire la rosa di Luciano Spalletti. Machach è uno dei talenti acquistati da Cristiano Giuntoli che non è mai riuscito ad imporsi veramente, né al Napoli né in altre società. Il club azzurro spera che in questa nuova esperienza il calciatore 25enne possa avere maggiore continuità.