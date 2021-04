Ufficiale – Il Manchester City è fuori dalla Superlega, ecco il comunicato

E’ appena nata e già perde i pezzi la Superlega. Il Manchester City attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere di voler rinunciare la progetto. Nel comunicato del club inglese si spiega che sono state avviate tutte le procedure per ritirare la società dal progetto Superlega. Insomma uno dei più potenti e ricchi club decide di abbandonare il nuovo format di calcio europeo. Nel pomeriggio i sostenitori del City si erano fatti sentire, protestando contro la decisione della società. Intanto è stata immediata la riposta della Uefa con Ceferin che ha fatto sapere di essere contento per la “decisione del Manchester City. Felice di riaccoglierli in famiglia”.

Intanto anche gli altri cinque club inglesi stanno pensando di lasciare la Superlega, con il Chelsea che ha già avviato le procedure. Stessa situazione in Spagna dove Atletico Madrid e Barcellona hanno fatto più di un pensiero di abbandonare il progetto. Non ci sono ancora, invece, notizie da parte dei club italiani coinvolti che sono: Milan, Inter e Juve.