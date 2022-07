Totali: Tutto Quello che c’è da Sapere per Scommetti Sports 

I bookmaker online offrono linee e mercati ricchi per gli eventi sportivi. Gli scommettitori possono fare pronostici su vari risultati. I totali sono alcuni dei tipi di scommesse sportive più popolari. Se visitate il sito https://nomini.com/it/sport, potrete fare pronostici su decine di discipline con vari risultati.

Che cos’è un totale?

Se volete iniziare la vostra carriera di scommettitori, è importante capire i tipi di scommesse più comuni. I totali sono offerti su qualsiasi sito web di scommesse sportive. Questo tipo di scommessa implica la previsione del numero finale di indicatori per un particolare evento. Ad esempio, può trattarsi di un totale di calci d’angolo, un totale di cartellini gialli, un totale di handicap e un totale di minuti di tempi supplementari. In questo modo, gli scommettitori cercano di prevedere quanti punti saranno realizzati in una particolare direzione di gioco. I totali vengono utilizzati anche per prevedere le prestazioni individuali di giocatori o squadre o indicatori statistici.

Tipi di totali

Per cominciare, si noti che di solito per scommetti sports sulle discipline sportive, i clienti dei bookmaker fanno previsioni come “Totale più di X” o “Totale meno di X”. In questo modo, gli scommettitori stabiliscono il limite per le loro scommesse. Questa è una classificazione standard dei totali. Vediamo come funziona con un esempio: uno scommettitore prevede che la partita tra “Manchester United” e “Liverpool” finirà con “Totale più di 3”. Ciò significa che se entrambe le squadre segnano più di 3 palloni, lo scommettitore vince. Se vengono segnati meno di 3 palloni, lo scommettitore perde.

Inoltre, si distinguono più tipi di scommesse sportive:

– Un totale intero. Questa modifica del totale implica che si può scommettere solo su numeri interi. La differenza principale rispetto a un Totale standard è che gli scommettitori possono richiedere un ritorno del 100% con la quota di 1 se l’evento termina con il numero specificato nella scommessa. Ad esempio, se prendiamo il nostro esempio, se vengono segnati 3 palloni, gli scommettitori otterranno un risarcimento.

– Totale asiatico. La principale peculiarità di questo tipo di scommessa è che gli scommettitori possono richiedere la metà della vincita o il risarcimento di una certa parte della scommessa. Consideriamola in modo più dettagliato. Se gli scommettitori scelgono l’opzione Totale asiatico, vedranno due scommesse che terminano con .75 e .25. Questi indicatori mostrano la percentuale di ogni scommessa e come viene assegnata. Quindi, se gli scommettitori pronosticano “Totale superiore a 2,75”, significa che il bookmaker calcolerà la vincita con le quote di 2,5 e 3 TM. Poiché in questo caso vengono effettuate due scommesse, sono possibili 4 risultati. Questi includono i casi in cui entrambe le scommesse vincono o perdono, così come quelli misti in cui una delle scommesse vince, mentre un’altra viene restituita.

– Totale a tre. Qui si accettano solo pronostici interi per scommetti sports sulle discipline, non si applicano scommesse frazionate. Inoltre, non è previsto alcun ritorno. Gli scommettitori pronosticano un numero esatto di palloni segnati o altri indicatori. Altri due pronostici sono calcolati come TM o TL standard.

Peculiarità delle scommesse sul totale

Il principale vantaggio dei totali è che non viene pronosticato un vincitore effettivo. Gli scommettitori non devono puntare su quale squadra o giocatore vincerà. Pertanto, i totali sono perfetti per le partite in cui è difficile prevedere un chiaro favorito o un outsider.

Si noti inoltre che i totali sono più adatti alla modalità live. In questo modo, gli scommettitori possono regolare le scommesse tenendo conto del punteggio attuale. A seconda dell’andamento della partita e del numero di palloni già segnati, gli scommettitori possono fare previsioni più precise e redditizie.

Inoltre, questo tipo di scommessa è offerto per diverse discipline da tutti i bookmaker online. Pertanto, è facile scommetti sports sulle discipline sportive e scegliere l’opzione più adatta. Le discipline più comuni sono tennis, calcio, basket, hockey e pallavolo.

Per i principianti, è consigliabile iniziare con i totali standard ed evitare opzioni complicate e miste. Una volta acquisita maggiore esperienza, potranno provare tipi di totali più avanzati.

Il totale è il tipo di scommessa più utilizzato nelle scommesse sportive online. Se si studiano a fondo le statistiche e si analizzano gli eventi sportivi da tutte le prospettive, questa soluzione può portare grandi profitti.