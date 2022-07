Sarà un Napoli da Prima Fila?

E’ un Napoli che al momento è particolarmente ridimensionato rispetto alla passata stagione. Le partenze di Insigne e Mertens affiancate dall’ultima di Koulibaly non possono essere considerate minimal visto quanto in questi anni hanno contribuito alle fortune dei partenopei, ma, nonostante ciò, i bookmakers non hanno ritoccato verso il basso la quota scudetto della compagine di Spalletti.

Anche un mese fa era bancata a 10.00 e tale è rimasta nonostante la partenza verso il Chelsea e la Premier League di KK che della retroguardia biancoazzurra era la colonna portante.

Le quote sulle scommesse serie a infatti hanno subito una modifica solo per quanto riguarda Inter, Juventus e Milan. Le prime due ora sono appaiate a 2.75, l’Inter a giugno era a 2.85, la Juventus a 3.00, mentre è in calo la fiducia nei confronti dei rossoneri che da 3.25 solo saliti addirittura a 4.50.

Il Napoli invece resta fermo sui propri valori e questo lascia intendere che nei confronti di Osimhen e soci c’è grandissima fiducia, pronti a darne ancora di più se, come è logico attendersi, Giuntoli metterà a segno qualcuno dei colpi attesi dalla tifoseria. A vantaggio della compagine campana probabilmente il fatto che sia rimasto il centravanti nigeriano e l’ossatura di centrocampo che propone elementi di altissimo profilo tecnico ed agonistico. Anche il ribaltone in porta con Meret promosso titolare in luogo del partente Ospina non ha provocato scossoni nelle attente valutazioni degli esperti delle quote.

Il Napoli dunque per ora parte in una ipotetica seconda fila per lo scudetto 2022-2023 ma potrebbero bastare un paio di colpi ben assestati, oltre a quelli già messi a segno, come il terzino Mathias Oliveira ed il fantasista Kvaratskhelia oltre ad Ostigard, magari meno conosciuti dei vari Lukaku, Pogba o Di Maria, ma essenziali per il progetto spallettiano, per riproporsi come favorita allo scudetto.

I partenopei, ricordiamo, faranno il loro esordio nella giornata di Ferragosto in casa dell’Hellas Verona dove in realtà non è andata sempre benissimo, anzi i precedenti parlano di parità assoluta con 11 vittorie a testa e 7 pareggi, riferendoci alla serie A. Nonostante ciò la squadra di Spalletti viene considerata comunque favorita nella sfida del Bentegodi con un 2.15 ben superiore al 3.25 con cui è quotata la vittoria dei padroni di casa, mentre il pari è bancato a 3.20, ovvero più probabile del successo dei locali. Infine, concludiamo con il risultato esatto più probabile: è l’1-2 che i Bookmakers valutano 8.60.