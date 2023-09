Toni Kroos Parla del Girone di Champions con il Napoli: “Amo le Trasferte in Italia”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, condivide le sue opinioni sul girone C di Champions League, che vede il Napoli tra gli avversari. Kroos esprime un’affinità particolare per le trasferte in Italia e mette in guardia sull’Union Berlino.

CALCIO NAPOLI. Con l’avvicinarsi dell’inizio della fase a gironi della Champions League, le squadre stanno affinando le loro strategie e i giocatori stanno condividendo le loro opinioni. Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha recentemente parlato del girone C, che include il Napoli, durante il suo podcast.

Kroos su Napoli e le Trasferte Italiane

Il Napoli è stato inserito nel girone C insieme a Union Berlino, Braga e Real Madrid. Toni Kroos ha espresso entusiasmo per le trasferte in Italia, definendole “relativamente piacevoli e brevi”. “Ci sono la Germania, il Portogallo e l’Italia. Sono viaggi che mi piacciono”, ha detto il tedesco.

Attenzione all’Union Berlino

Tuttavia, Kroos ha anche messo in guardia sulla presenza dell’Union Berlino nel girone. “È la squadra della mia famiglia, quindi non sarà così facile giocarci contro”, ha affermato. Il fratello di Kroos, Felix, ha infatti giocato per l’Union, rendendo la sfida un affare di famiglia per il centrocampista del Real Madrid.

Le Aspettative del Girone

Con il Real Madrid considerato da molti come la squadra da battere nel girone, le parole di Kroos aggiungono un ulteriore strato di interesse alla competizione. Il Napoli, con una rosa talentuosa e ambiziosa, sarà certamente una squadra da tenere d’occhio.

In conclusione, il girone C di Champions League promette di essere uno dei più equilibrati e interessanti. Le parole di Toni Kroos non fanno che alimentare l’attesa per le partite che verranno, in particolare quelle che vedranno il Napoli sfidare il Real Madrid e l’Union Berlino.