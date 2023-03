Tatuaggio di Mario Rui, il tifoso ha incontrato il terzino del Napoli: “mi ha fatto una promessa”

Il tifoso del Napoli con il tatuaggio di Mario Rui incontra il terzino del Napoli: “Ci siamo salutati con una promessa”.

La storia di Antimo Verde, il tifoso del Napoli che ha deciso di tatuarsi il volto del suo idolo Mario Rui, ha fatto il giro del web. Ma la vera sorpresa è che Antimo è riuscito nell’impresa di incontrare il suo mito grazie ad alcuni conoscenti in comune con il calciatore portoghese.

Dopo aver aspettato Mario Rui per circa tre quarti d’ora in un parco residenziale sulla fascia costiera del Comune di Giugliano, dove abita il calciatore, Antimo è finalmente riuscito a incontrare il terzino del Napoli capolista e prossimo allo scudetto.

Il giovane tifoso ha raccontato che Mario Rui si è subito messo a disposizione, dimostrandosi una persona umile e perbene, un vero ragazzo d’oro. Il calciatore è rimasto estasiato dal tatuaggio di Antimo, tanto da fare delle foto al tatuaggio e girarle anche ai suoi familiari.

Ma non è finita qui: dopo aver fatto delle foto insieme e aver girato dei video-saluti a qualche parente di Antimo, Mario Rui ha regalato al giovane tifoso la sua maglia autografata.

«Allora, innanzitutto voglio ringraziare il proprietario del parco che mi ha permesso di esaudire questo mio sogno. Abbiamo aspettato Mario per circa tre quarti d’ora, dopodiché, una volta arrivato, devo dire che si è messo subito a disposizione. Ho conosciuto una persona umile e perbene, un ragazzo d’oro».

I due si sono salutati con una promessa, che però Antimo non ha voluto rivelare.

«È rimasto molto impressionato ed estasiato dal mio tatuaggio. Infatti, ha fatto delle foto al tatuaggio che dopo ha girato anche i suoi familiari. Abbiamo poi fatto delle foto insieme e dopo aver girato dei video-saluti a qualche mio parente, mi ha regalato la sua maglia autografata. Ci siamo infine salutati con una promessa, che però non posso rivelare».

Parla il tifoso con il tatuaggio di Mario Rui

Questa è una storia che dimostra come la passione per il calcio possa unire le persone, creando legami forti e duraturi tra tifosi e calciatori. E sebbene il tatuaggio di Antimo possa sembrare un gesto estremo, è sicuramente la dimostrazione del grande amore che un tifoso può provare per la sua squadra e i suoi giocatori preferiti.