Carmine Martino: “Mi arriva una notizia dallo spogliatoio del Napoli”

Carmine Martino parla dello spogliatoio del Napoli e del campionato disputato dagli azzurri di Luciano Spalletti soffermandosi anche su Gianni Minà.

Il giornalista Carmine Martino, durante la trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un’interessante indiscrezione dallo spogliatoio del Napoli. “La stagione è entusiasmante”, ha dichiarato Martino, “ma il Napoli dovrà continuare a giocare al meglio, considerando che dovrà affrontare il Milan anche nella Champions League. Tuttavia, il Napoli è in ottima forma per disputare ottime partite. Siamo curiosi di vedere come andrà“.

Inoltre, Martino ha aggiunto un tocco personale, parlando di Gianni Minà un pilastro del giornalismo sportivo. “È un peccato che un grande come Minà sia andato via. Ricordo quando fu il grande regista e conduttore della festa per il primo scudetto. Sono stati momenti memorabili. È particolare che se ne sia andato proprio ora che il Napoli si sta preparando a vincere il terzo titolo della sua storia. Sarebbe stato bello averlo qui con noi”.

Tornando allo spogliatoio del Napoli, Martino ha concluso dicendo: “Il Napoli è in una grande condizione, mi arrivano notizie dallo spogliatoio, mi hanno svelato che c’è un’unione che non si era mai vista prima e questo lascia ben sperare“.