De Giovanni: “Festa Scudetto? Triste il comunicato della curva Salernitana”

A proposito della Festa Scudetto, Maurizio De Giovanni ritiene triste il comunicato della curva della Salernitana

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha espresso il suo parere sulla festa Scudetto del Napoli. Ai microfoni di Canale 21 nel corso del Vg 21 Mattina, l’autore di bestseller come Il Commissario Ricciardi e I Bastardi di Pizzofalcone dichiara: “Festa scudetto? I monumenti non si devono toccare, il resto della città cambia pelle ma la cambia da sempre. Lo stadio Maradona ha il diritto e il dovere di essere lo stadio dei campioni d’Italia. Non sembra uno stadio identitario, va in contrasto con la nostra natura. Non so dirvi quale sia il problema, ma da tifoso è triste vedere lo stadio fermo, silenzioso, senza cori. Su 118 scudetti assegnati finora, solo 3 sono stati vinti sotto Roma, due a Napoli e uno a Cagliari”.

De Giovanni ammonisce tutti che non bisogna imbrattare i monumenti di Napoli