Morto Gianni Minà: speciale il suo rapporto con Maradona

A 84 anni è morto Gianni Minà a causa di un problema cardiaco, se ne va un maestro del giornalismo, speciale il suo rapporto con Maradona.

“Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità” questo il comunicato che hanno rilasciato i familiari del giornalista.

Speciale il rapporto di Minà con Maradona. In una recente Inter al Corriere della Sera aveva detto: “Insieme a Pietro Mennea è stato un dolore immenso la notizia della sua morte. Mi ha concesso il privilegio di attraversare ombre e luci della sua vita. Non l’ho mai giudicato, perché non è questo il compito che ci si deve aspettare da un giornalista. Ho tentato di raccontarlo nella maniera più aderente possibile. Con mia moglie Loredana abbiamo deciso di distruggere parte del materiale filmico riguardante le sue sedute dallo psicologo che mi aveva fatto filmare a forza”.

Maradona rispettava molto Minà tra i due c’era una rapporto speciale, accomunati anche dall’amore per Cuba. I due hanno avuto sempre un grandissimo rapporto ed una stima che andava molto oltre il rapporto professionale.