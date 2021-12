Ufficiale: Supercoppa Maradona si gioca a Londra: che schiaffo al Napoli

Italia-Argentina, quella che doveva essere la supercoppa Maradona si giocherà a Londra e non a Napoli. L’annuncio di Uefa e Conmenbol. la partita si giocherà il prossimo 1 giugno, cambiato anche il nome: Doveva essere la Supercoppa Maradona è stata ribattezzata la «Finalissima».

SUPERCOPPA MARADONA A LONDRA

Doveva essere la prima Supercoppa Maradona. Il condizionale è d’obbligo, visto che nelle parole di ieri di Uefa e Conmebol non c’è traccia. Italia-Argentina, vincitori di Europei e Copa America, si sfideranno l’1 giugno. Per la «Finalissima», come invece è stata chiamata. A Londra e non a Napoli. Come sarebbe stato più giusto.

L’idea, riferisce Il Mattino, era partita subito dopo i successi continentali di azzurri e Seleccion simultaneamente dall’Argentina e da Napoli, le due patrie di Diego Armando Maradona e Il Mattino era stato il primo giornale a rilanciarla, un appello raccolto anche dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, che, a proposito del ritorno della Nazionale a Napoli, da dove manca da ormai otto anni (però in questo lungo lasso di tempo nè il Comune nè il Calcio Napoli si sono attivati per richiedere una partita della Nazionale), sottolineò che «sarebbe bello un giorno anche celebrare una sfida affascinante con l’Argentina nel ricordo del grandissimo Diego Armando Maradona» ricordando però che «i calendari già definiti per i prossimi mesi ci impongono di lavorare, almeno per ora, su opzioni più percorribili».

ITALIA-ARGENTINA A LONDRA

La data e il luogo per la partita ora sono stati scelti. Londra e non Napoli. Come ormai era stato chiaro sin dalla scorsa estate. Insomma, ha vinto il business e ha perso il cuore. Il grande Diego doveva essere ricordato nel «Maradona», il primo stadio a portare il suo nome. Anche dall’Argentina (ma in generale da tutto il Sudamerica) i media e i social spingevano affinché la partita si giocasse a Napoli.

Uefa e Conmebol oltre a comunicare l’ufficializzazione della sfida hanno contestualmente confermato l’inaugurazione per l’inizio del nuovo anno di un ufficio congiunto a Londra.

LA MARADONA CUP

Alla finale tra Argentina e Italia del 1 giugno 2022 a Londra, si aggiungeranno altri eventi sportivi di alto livello, come si addice alla tradizione del calcio sudamericano ed europeo». Anche qui un occhio ai soldi. «L’apertura del nostro ufficio congiunto ci permetterà di affrontare nuovi progetti con agilità e vigore a beneficio di milioni di appassionati nei nostri continenti e nel resto del mondo». Già martedì a Riad, in Arabia, si è giocata Barcellona-Boca Juniors, prima edizione della Maradona Cup, vinta ai rigori dagli argentini. Anche qui Napoli esclusa e stadio semivuoto. Segno che qualche volta è meglio seguire il cuore e non il portafoglio.