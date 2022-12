Simeone messaggio da brividi con Pino Daniele per il compleanno di Napoli

Auguri speciali per il compleanno di Napoli da parte di Giovanni Simeone con sottofondo musicale di Pino Daniele con ‘Napule è.



Tra il Napoli e l’Argentina il rapporto è cosi stretto e speciale che sembra quasi un rapporto di fratellanza nel nome del dio del calcio Diego Armando Maradona. Napoli scorre immediatamente nel sangue degli argentini che arrivano in maglia azzurra ne sa qualcosa l’ex Verona Giovanni Simeone. Il Cholito pur non essendo un titolare fisso è rimato letteralmente folgorato dalla città e dalla squadra azzurra.

COMPLEANNO DI NAPOLI: GLI AUGURI DEL CHOLITO SIMEONE

La città è esplosa per la vittoria dei Mondiali da parte dell’Argentina di Messi quasi come si trattasse dell’Italia. Simeone cerca in qualche modo di ricambiare tanto affetto e lo fa sui social nel giorno in cui Napoli si prende gli auguri di tutti.

“Tanti auguri a questa bellissima città che ci ha accolti come napoletano sin dal primo giorno” questo il messaggio postato da Giò Simeone. E a corredo c’è un breve reel con alcune immagini di Napoli, del Vesuvio e del suo mare. E il sottofondo musicale è naturalmente di Pino Daniele con ‘Napule è’. I napoletani apprezzeranno senz’altro, in attesa di rivedere le lacrime dell’ex Verona dopo un gol, come accaduto in Champions League.