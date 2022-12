Il Napoli su Isco: può arrivare subito gratis

Il Napoli si è mosso per Isco, dalla Spagna arriva una clamorosa notizia di mercato sul calciatore che nei prossimi giorni si svincolerà dal Siviglia.

Francisco Alarcon Suarez, meglio noto a tutti come Isco, ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Siviglia e sarà libero di firmare con una nuova squadra a costo zero.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il suo entourage si sarebbe già mosso per trovare una nuova casa: tra i club a cui sarebbe stato proposto lo spagnolo anche il Napoli, secondo quanto riferito da TodoFichajes.com: “ Il Napoli di Spalletti starebbe fiutando l’affare a zero”. Il portale di calcio spagnolo, ha riferito inoltre: “Il classe ’92 sarebbe seguito anche da Juventus, Aston Villa e Wolverhampton”.

Per il Napoli, sarebbe un acquisto di grande qualità ma bisogna anche fare i conti col suo ingaggio che sicuramente non è basso. Sulle tracce di Isco potrebbero esserci anche club inglesi come il Wolverhampton e l’Aston Villa.