Kvaratskhelia miglior giovane georgiano: il ringraziamento – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia ha vinto il premio come miglior giovane georgiano, assegnato dal Comitato Olimpico Georgiano.

Il giocatore del Napoli a 21 anni è uno dei migliori Under 23 del Napoli, lo sta dimostrando con prestazioni super in maglia azzurra. Il georgiano sia in Serie A che in Champions League sta facendo vedere giocate di altissimo livello ed ha avuto un impatto devastante il con calcio europeo. Al punto che dopo pochi mesi ci sono tantissime squadre interessate a Kvaratskhelia, anche se il Napoli sembra non volerlo cedere per nessuna cifra.

Il premio come miglior giovane georgiano assegnato dal Comitato Olimpico Nazionale della Georgia è il giusto riconoscimento per un giocatore superlativo. Il giocatore ha pubblicato un video per ringraziare il Comitato Olimpico dicendo che il premio ha un grande valore per lui. Le parole sono state tradotte dal giornalista Kakha Dgebuadze che segue il giocatore. Kvaratskelia ha anche augurato a tutti un felice e vittorioso anno nuovo. Proprio la vittoria si aspettano i tifosi del Napoli, che sperano di poter arrivare all’obiettivo scudetto. Un obiettivo dichiarato anche di Osimhen e Raspadori. I due giocatori ne hanno parlato apertamente durante due recenti interviste. È chiaro che il Napoli al primo posto con otto punti di vantaggio, non si può più nascondere.