Clamoroso Napoli: offerto un big del Torino per Simeone

Il club granata tenta il Cholito per gennaio e mette sul piatto il centrocampista per giugno. Manna valuta le proposte per gli esuberi.

Il mercato del Napoli entra nel vivo con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato su più fronti, tra monitoraggio di nuovi obiettivi e gestione delle richieste in uscita. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Torino avrebbe mosso passi concreti per Giovanni Simeone, protagonista ieri del gol del momentaneo pareggio contro la Lazio.

L’interesse dei granata per il Cholito si sarebbe trasformato in una proposta articolata: il club di Urbano Cairo, alla ricerca di un attaccante di peso dopo l’infortunio di Duvan Zapata, vorrebbe assicurarsi l’argentino già nella finestra di gennaio per metterlo a disposizione del tecnico Paolo Vanoli.

La vera novità della trattativa riguarda la contropartita offerta: il Torino avrebbe proposto un’opzione per Samuele Ricci per giugno. Il centrocampista classe 2001, seguito da diversi top club europei tra cui il Real Madrid e il Manchester City di Pep Guardiola, potrebbe rappresentare una pedina importante per il futuro del centrocampo azzurro.