La lega di serie A dichiara guerra al razzismo: “Provvedimenti severi per i tifosi incivili”

La serie A dichiara guerra al razzismo. i club adotteranno nuove misure condivise per affrontare manifestazioni di razzismo negli stadi cercando di emulare il modello Premier League.

LA SERIE A CONTRO IL RAZZISMO

“I razzisti fuori dagli stadi”: la Lega calcio di Serie A sceglie la linea dura. Presentati a Lissone gli sviluppi della campagna contro il razzismo “Keep Racism Out“. Previsti provvedimenti severi per i tifosi incivili.

l’Assemblea di Lega con i rappresentanti delle società della Serie A ha discusso della lotta al razzismo dopo gli ultimi spiacevoli episodi che hanno visto vittima il difensore del Napoli Koulibaly.

Sono stati mostrati ai club gli sviluppi della campagna contro il razzismo “Keep Racism Out” promossa dalla Lega Serie A durante la scorsa stagione con la collaborazione di tutte le Società di A e di B.

I club all’unisono hanno deciso di adottare o nuove misure condivise per affrontare manifestazioni di razzismo negli stadi cercando di emulare il modello Premier League. Tra queste la possibilità di vietare l’accesso in tutti gli impianti a chi dovesse rendersi protagonista di tali episodi.

DISCRIMINAZIONE TERRITORIALE

La serie A compatta contro il razzismo, ma sulla discriminazione territoriale, esiste ancora una discrepanza abissale. I tifosi del Napoli, in quasi tutti gli stadi italiani sono oggetto di cori osceni che nulla hanno a che fare con lo sport, ad essere presa di mira è sempre la città di Napoli e i suoi abitanti.

Questi cori, continuano ad essere considerati, dalla stampa del nord, come semplice ironia o goliardia sportiva. In realtà sono vere e proprie manifestazioni di razzismo, che in Italia paradossalmente sono tollerate.