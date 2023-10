Serena: “Raspadori ricorda Schillaci, Osimhen imprescindibile per il Napoli”

L’ex attaccante Aldo Serena è intervenuto a Il Mattino soffermandosi su alcune tematiche in casa Napoli.

L’ex attaccante Aldo Serena è intervenuto in un’intervista a Il Mattino soffermandosi su alcune tematiche in casa Napoli, dalle prestazioni di Giacomo Raspadori all’importanza di Victor Osimhen in casa azzurra. Di seguito le sue parole:

“Raspadori vice di Osimhen in un ruolo ibrido per le sue caratteristiche? Non ha la fisicità del centravanti, ma sa difendere la palla molto bene. Direi che il termine ibrido ci sta tutto. Se ricorda qualche attaccante del passato? Lui è un po’ più disciplinato, ma come idea del dribbling e della rapidità mi ricorda Schillaci. Io lo vedo seconda punta. Se dovessi costruire una squadra lo piazzerei alle spalle di un centravanti. In un 4-2-3-1, dietro la prima punta”.

Simeone o Raspadori? Ecco la risposta di Serena: “Sono due giocatori con caratteristiche diverse. Simeone attacca più la profondità: è più attaccante di Raspadori. In ogni caso, è inutile girarci intorno: Osimhen è imprescindibile per la squadra. Se il Napoli è ambizioso ed ha voglia di arrivare in alto lo può fare solo attraverso il nigeriano”.

Meglio Spalletti o Garcia per uno come lui? “Domanda difficile. Spalletti è il Commissario Tecnico della nostra Nazionale e credo che ogni italiano abbia la fiducia e la speranza che riesca a trasportare quelle grandi cose che ha fatto nella passata stagione a Napoli anche in azzurro. Da italiano quindi dico Spalletti”.