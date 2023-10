Ostigard, il nuovo Desailly: la mossa tattica di Garcia contro l’Union Berlino

Una mossa tattica ‘inusuale’ per Garcia nel finale di Union Berlino-Napoli: Ostigard in una posizione insolita a ricordare Marcel Desailly.

In una partita decisiva per la corsa agli ottavi di finale della Champions League contro l’Union Berlino, il Napoli ha dimostrato la sua forza vincendo per 1-0 in terra tedesca. La vittoria è stata siglata da Giacomo Raspadori, che ha capitalizzato un eccellente assist di Kvaratskhelia, garantendo così tre punti preziosi per gli azzurri. Ma una delle mosse tattiche più interessanti della partita è stata quella di Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli, che ha fatto entrare Leo Ostigard, difensore norvegese, negli ultimi minuti di gioco.

In una mossa che ha sorpreso molti, Ostigard non ha semplicemente rafforzato la difesa come ci si poteva aspettare. Al contrario, si è schierato in una posizione insolita, agendo quasi come il famoso centrocampista difensivo francese Marcel Desailly. Questa tattica ha cambiato completamente il dinamismo della partita, caricando la fase difensiva del Napoli da una prospettiva completamente nuova.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato questa mossa tattica sottolineando come il norvegese si sia posizionato come pivot, assumendo un ruolo inusuale nella parte conclusiva della partita. “Nel finale di Union-Napoli l’entrata di Ostigard sembrava la chiave del passaggio a tre, invece il norvegese s’è schierato pivot, quasi nuovo Desailly, caricando la fase difensiva da una prospettiva inedita”,

Una vittoria che ha rafforzato le ambizioni del Napoli nella Champions League e ha dimostrato anche che l’abilità dell’allenatore nel fare scelte tattiche audaci può fare la differenza in partite così cruciali.