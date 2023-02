Ziliani: “9 scudetti Juve da riassegnare: 4 al Napoli, 3 alla Roma, 1 a Inter e Milan”

Paolo Ziliani ritiene che i 9 scudetti della Juventus sono da riassegnare: 4 al Napoli, 3 alla Roma, 1 a Inter e Milan

Paolo Ziliani punta l’attenzione sugli scudetti della Juventus. Il giornalista del Fatto Quotidiano, attraverso la sua pagina ufficiale di Twitter, indica la cancellazione e la riassegnazione dei titoli, in virtù delle inchieste che riguardano la Juventus, come strada da prendere: “I truffatori di dodici anni di calcio avvelenato stanno per essere puniti, qualche truffato potrebbe ottenere un misero risarcimento (scudetto 19-20, Inter), altri come Napoli e Roma e Milan con poche speranze e c’è già chi deride le vittime e non i carnefici”.

Per Ziliani bisogna cancellare e riassegnare i 9 scudetti della Juve

Ziliani poi prosegue: “Invece bisogna dirlo ad alta voce: i 9 scudetti vinti dalla Juventus dal 2012 al 2020 vanno cancellati dall’Albo d’Oro come fecero al Tour de France spazzando via i 7 consecutivi trionfi del baro Armstrong. È diseducativo non farlo. E sarebbe buona cosa riassegnarli”.

“4 scudetti al Napoli, 3 alla Roma, 1 a Milan e Inter. Troppo comodo barare per 12 anni, vincere 9 titoli (senza dire delle Coppe Italia) e cavarsela con una retrocessione in B e due anni di purgatorio. Bisogna restituire la refurtiva. E i ladri cacciati dal tempi”. Ha concluso Paolo Ziliani attraverso il suo profilo Twitter.