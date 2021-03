Roberto De Zerbi arrabbiato per non aver battuto il Napoli.

Al Mapei Stadium partita dalle mille emozioni: gol annullato ad Insigne per fuorigioco e dopo qualche minuto arriva l’autogol di Maksimovic. Pareggio immediato con Zielinski, ma al 45′ calcio di rigore per i padroni di casa che trasformano grazie a Berardi. Nella ripresa succede letteralmente di tutto: due pali per i padroni di casa, poi il pareggio di Di Lorenzo e il rigore di Insigne trasformato al 90′. Ma negli ultimi secondi ancora rigore: Ciccio Caputo fa 3-3 e beffa Gattuso.

Il tecnico del Sassuolo si sfoga ai microfoni di DAZN:

De Zerbi su Sassuolo – Napoli ai microfoni di DAZN ha poi aggiunto:

“Quando vengo davanti alle tv dico quello che ho visto e oggi per me abbiamo fatto una grande partita e dovevamo vincere. Poi il Napoli è una grande squadra, ha calciatori che risolvono le partite da un momento all’altro. Abbiamo fatto anche degli errori, è vero, ma per la qualità del gioco e il coraggio meritavamo noi, dà fastidio non aver preso la posta piena. Obiettivi? L’ambizione è quella di far bene, poi davanti abbiamo sette squadre forti che hanno tutto di più. Questo è un dato di fatto, ma non deve essere un alibi per non fare il massimo. Noi abbiamo bisogno di 3-4 vittorie di fila, come accaduto all’inizio, per rimetterci vicini alle squadre che ci precedono”.