NAPOLI – Roberto De Zerbi al termine di Sassuolo-Napoli, gara finita 3-3-, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. De Zerbi ha fatto i complimenti a Lorenzo Insigne e ha parlato del suo futuro.

“Insigne, Non siamo riusciti a fermarlo perché è forte. Anche qui è stato il freno a mano un po’ alzato di Muldur prima e Toljan poi. L’idea era quella di andare ad accorciare subito su di lui, per non fargli alzar la testa perché poi o ti mette la palla all’incrocio o ti fa l’assist. La mia squadra è forte in tutto, ma non è al massimo nella consapevolezza di quello che potrebbe fare se abbassasse completamente il freno a mano.