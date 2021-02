“Sarri pronto ad incontrare De Laurentiis, a Napoli arriva il suo agente”

Maurizio Sarri al Napoli, il ritorno è sempre più probabile, in Italia arriva Fali Ramadani, agente del tecnico toscano che è pronto al dialogo con Aurelio De Laurentiis.

Calcio Napoli ultime notizie – Il ritorno di Maurizio Sarri al Napoli è un pensiero che affascina Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro sta valutando seriamente la prospettiva di un rientro del tecnico toscano che aveva guidato il Napoli già dal 2015 al 2018. Attualmente Sarri è sotto contratto con la Juve che sarebbe ben felice di risolvere il rapporto di lavoro e quindi risparmiare anche il suo ingaggio. L’allenatore ex Chelsea piace anche ad altri club come Fiorentina e Roma.

Secondo Ciro Venerato il rientro di Sarri al Napoli è possibile ed il tecnico sarebbe disposto a sedersi ad un tavolo con De Laurentiis. Ai microfoni di Radio Goal il giornalista della Rai fa sapere che nei prossimi giorni Fali Ramadani arriverà a Napoli. L’agente dell’allenatore farà un giro in Campania dove ci sono anche due suoi assistiti: Koulibaly e Maksimovic. Sarri chiede soprattutto chiarezza a De Laurentiis, poi non c’è nessuna preclusione per un suo rientro. Intanto il Napoli per la panchina valuta pure altri profili come Italiano e Juric, così come Benitez, altro tecnico molto stimato da De Laurentiis.