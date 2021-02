Venerato: “Formazione Napoli, ci sono due novità sicure col Benevento”

Formazione Napoli, con il Benevento il tecnico Gattuso è pronto a ritornare alla difesa a quattro come terzino sinistro ci sarà Faouzi Ghoulam, lo dice Ciro Venerato ai microfoni di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Notizie Calcio Napoli – “Con il Benevento ci sono due ufficialità, la prima è che Gattuso abbandona la difesa a tre e giocherà a quattro, mentre la seconda è che ci sarà Ghoulam come terzino sinistro” dice Ciro Venerato. Dunque Mario Rui dovrebbe restare in panchina mentre in attacco verrà riproposto il tridente con “Politano, Insigne e Zielinski. In porta ritorna Ospina, mentre in difesa c’è Koulibaly ed a centrocampo Bakayoko“.

Il tridente offensivo dovrebbe schierarsi con Politano falso nove, oppure riproporre al soluzione con Zielinski trequartista e Insigne-Politano più avanzati. Secondo quanto riferisce Venerato da “Castel Volturno mi fanno sapere che Ghoulam giocherà sicuramente titolare, anche perché ha giocato di meno. L’algerino offre ampie garanzie in fase offensiva, ma di meno in quella difensiva“. Poi il giornalista della Rai dà anche la formazione del Napoli che giocherà col Benevento: “Ospina, Rrahmani e Koulibaly, Di Lorenzo e Ghoulam sulle fasce, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas in mezzo, Zielinski, Politano e Insigne in attacco“.