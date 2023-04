Salvini tira le orecchie ai tifosi del Napoli: “No, non si fa”

Matteo Salvini ministro dei Trasporti è intervenuto sul corteo dei motorini che ha accompagnato il pullman del Napoli.

Interviene anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini per commentare il corteo di moto che ha accompagnato il pullman del Napoli al ritorno da Capodichino, dove è scoppiata la festa in seguito alla vittoria sulla Juventus. Salvini durante una diretta sui social ha detto: “No, no, no: non si fa così. Viva il calcio, viva il tifo, il Napoli ha

strameritato questo scudetto però ragazzi: in moto e in motorino il casco. Prudenza, distanza e non si va in due, in tre e in quattro. Festeggiare sì, ma usando questa (la testa, ndr)”.