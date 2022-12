Salvatore Esposito ironico sulla Juve: “Calciopoli, Muntari, Orsato e ‘Ndrangheta”

Il Tweet ironico di Salvatore Esposito sulla Juventus è diventato virale. L’attore di Gomorra su quanto accaduto in casa bianconera.

Il Napoli è tornato ad allenarsi in attesa della ripresa del campionato, in serie A però tiene banco la vicenda che ha coinvolto la Juventus. Tifosi, addetti ai lavori e semplici tifosi si interrogano sul futuro della Juventus dopo le clamorose dimissione di Andrea agnelli e di tutto il CDA.

Qualora dunque la procura federale accertasse il falso in bilancio della Juventus e che questo sia stato fondamentale per ottenere l’iscrizione al campionato allora il club bianconero potrebbe subire sanzioni che andrebbero dalla penalizzazione di punti in classifica, dalla retrocessione, alla radiazione o alla revoca degli scudetti negli anni di competenza. Stando ai precedenti, anche qualora vi siano evidenze probatorie di tale condotta fraudolenta per potersi iscrivere alla Serie A l’anno successivo, difficilmente sarebbero applicate le sanzioni più estreme, ma la retrocessione d’ufficio in Serie B diventerebbe uno scenario concreto.

Salvatore Esposito ironico sulla juventus

Salvatore Esposito, attore di Gomorra, famoso per aver interpretato il ruolo di Gennaro Savastano su Twitter ironizza sulla Juventus.

“Ragazzi ma perché ci sono tutti questi hashtag in tendenza ? Cosa hanno in comune ? #Calciopoli , #Muntari , #Orsato , #Iuliano , #Doping , #Suarez , #Plusvalenze , #Superlega , #Ndrangheta , #Turone”.

Il Tweet ironico di Salvatore Esposito, ha scatenato migliaia di commenti diventando virale sui vari social.