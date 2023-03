Sabatini ancora contro Spalletti: “Non lo sopporto. Preferisco Pioli”

Sandro Sabatini torna ancora una volta a stuzzicare Luciano Spalletti, dopo le polemiche dei giorni scorsi sui casi Totti e Icardi.

Sandro Sabatini, il noto giornalista Mediaset, ha di nuovo criticato l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, dopo il recente botta e risposta tra i due. Tuttavia, ha anche chiarito l’equivoco nato dalla sua precedente dichiarazione, spiegando che aveva intenzione di fare un complimento a Spalletti.

Sabatini ha inoltre sottolineato che il chiarimento è stato raggiunto grazie alla mediazione di Fabio Galante, ex difensore e amico comune dell’allenatore.

Nonostante il chiarimento, Sabatini ha esitato a mandare ancora qualche frecciatina a Spalletti durante la trasmissione Kick Off Talk su Twitch. Durante la trasmissione, Sabatini ha affermato che se fosse un presidente o un direttore sportivo, preferirebbe Stefano Pioli come allenatore rispetto a Spalletti o Antonio Conte. Ha poi spiegato che non sopporta né Spalletti né Conte, in quanto uno dei due non apprezza mai le scelte sul mercato, mentre l’altro non va d’accordo con i giornalisti.

Sabatini ha poi spiegato la ragione della sua preferenza per Pioli come allenatore: la sua tranquillità. Ha detto che la sera vuole mangiare tranquillo e che con Pioli si sente a suo agio durante le partite della domenica. Tuttavia, ha specificato che non vuole offendere nessuno dei tre allenatori menzionati.

SABATINI PUNGOLA SPALLETTI

Ecco le parole di Sabatini su Spalletti: “Antonio Conte, Luciano Spalletti o Stefano Pioli: chi è il migliore dei tre? Se io fossi un presidente o un direttore sportivo, come allenatore prenderei Pioli. Quei due (Spalletti e Conte) non li sopporto: ad uno non va mai bene quello che fai sul mercato e all’altro non va mai bene quello che dicono i giornalisti… Io invece la sera, verso una certa ora, voglio mangiare tranquillo e con Pioli mangio tranquillo in casa. E la domenica, se devo vedere la partita, mi trovo anche abbastanza bene, se devo dire la mia.

Quindi, senza offesa né per Antonio Conte né per Luciano Spalletti ma io preferisco Stefano Pioli”. Ha concluso Sabatini.