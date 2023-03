“Giuntoli aveva preso un giocatore dieci volte più forte di Raspadori, poi lo ha mollato”

Il Napoli questa estate ha puntato forte su Giacomo Raspadori, ma ancora prima stava trattando con il Sassuolo per Junior Traorè.

Giacomo Raspadori rappresenta il presente ed il futuro del Napoli. Il giocatore prelevato dal Sassuolo è stato voluto fortemente dalla società azzurra che ha investito complessivamente circa 35 milioni di euro (compresi bonus) per acquistare il suo cartellino.

Nella prima parte di stagione Raspadori è stato protagonista, soprattutto quando Osimhen è stato infortunato, trascinando, insieme a Simeone, gli azzurri al primo posto della classifica di Serie A e del girone di Champions League.

Un acquisto importante, anche se Christian Bosco, operatore di calciomercato, a Canale Otto svela un retroscena di calciomercato: “Il Napoli ancora prima di puntare su Raspaodori aveva scelto un altro calciatore. Giuntoli aveva praticamente in mano Hamed Junior Traorè. Poi l’affare non si è fatto, ma secondo il mio parere Traoré è dieci volte più forte di Raspadori. Però il giocatore ora al Bournemouth non dava garanzie dal punto di vista fisico. In ogni caso io spero di sbagliare e spero che Raspadori dimostri di essere ancora più forte“. Attualmente Raspadori è infortunato e tornerà dopo la sosta, molto probabilmente per la partita con il Milan al Maradona.