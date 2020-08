Pres. Abruzzo: “Ho parlato con De Laurentiis, porterà una proposta in Federazione…”

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Questo il resoconto di Napolipiù: “Siamo stati i primi a riaprire gli stadi per poter garantire, anche se in versione limitata, la partecipazione del pubblico agli eventi. Abbiamo organizzato tutto in pochi giorni. L’organizzazione del ritiro di Castel di Sangro è capillare, anche con la Questura è tutto in ordine. Stiamo sfatando tanti pregiudizi, devo dire che abbiamo dato un segnale a tutta l’Italia. Quello che dimostreremo in questi giorni di ritiro può fungere da sprone per tutto il paese.

Ho parlato anche con il presidente del Napoli che porterà in Federazione k’esempio del ritiro di Castel di Sangro. Abbiamo creato un protocollo che consente di accedere agli eventi sportivi in totale sicurezza. Speriamo di poter raddoppiare gli ingressi da 2mila a 4mila. Gravina qui è di casa, è una persona la cui storia ha reso possibile l’organizzazione di questo evento. L’Abruzzo è una Regione che ha grandi potenzialità. Possiamo esprimerci al meglio e il ritiro del Napoli ha suscitato anche l’interesse di altre realtà sportive. Abbiamo avuto contatti con l’AEK Atene per esempio. Non è stato possibile ospitarli perché tutti gli alberghi erano stati già prenotati dai tifosi del Napoli”.