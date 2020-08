Bernardeschi rifiuta il Napoli, ma Raiola vuole ‘forzare’ il giocatore ad accettare l’azzurro

Bernardeschi al Napoli, si può fare. Sarà Raiola a forzare l’affare perché il giocatore proprio non ne vuole sapere…

Bernaredschi al Napoli, non è detta l’ultima parola. Arrivano “pressioni dall’alto”. Con l’arrivo di Osimhen, Milik è ufficialmente un “esubero”. Non rinnoverà con gli azzurri e quindi potrebbe anche restare fermo per un anno. Il polacco ha in testa solo la Juventus (che per la verità sta virando su Dkezo) e non vuole saperne di accettare la Roma. Il Napoli, dal canto suo, ha chiesto uno tra Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado come contropartite tecnica. Nelle scorse settimane si è discusso molto di questo possibile asse di mercato tra partenopei e piemontesi, ma è stato lo stesso Bernardeschi a frenare ogni discorso. Lo ha riferito la Gazzetta dello Sport: “Per Bernardeschi il Napoli costituisce un passo indietro nella sua carriera”. Anche l’emittente privata Telelombardia ha rincarato la dose. Il collega Matteo Caronni ha infatti dichiarato: “Non faccio nomi, ma un giocatore della Juventus ha rifiutato con grande forza il Napoli, dicendo ‘piuttosto cambio sport'”. Ogni sospetto conduce proprio a Bernardeschi…

Tuttavia, come riferito dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il nuovo agente di Bernardeschi, Mino Raiola, ha provato a forzare questa ipotesi di scambio: “Raiola vuole riaprire lo scambio con Bernardeschi ma i diritti d’immagine gestiti dalla Roc Nations rappresentano un ostacolo complesso, la strada più probabile per l’esterno offensivo della Juventus è il trasferimento in Premier League” scrive il quotidiano.