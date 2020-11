Rijeka-Napoli: C’è Insgine, ecco i convocati di Gattuso

Rijeka-Napoli arriva una buona notizia, Lorenzo Insigne è tra i convocati di Gennaro Gattuso per la sfida di Europa League.









Lorenzo Insigne partirà regolarmente con la squadra per la sfida Rijeka-Napoli di Europa League. Il match si giocherà giovedì 5 novembre alle 18.55 e sarà visibile in tv e streaming. Il capitano azzurro dopo l’infortunio contro la Real Sociedad torna a disposizione di Gennaro Gattuso, che non lo aveva nemmeno convocato per la fida con il Sassuolo. Non si sa ancora se Insigne potrà giocare titolare, ma in questi giorni il numero 24 si è allenato con la squadra e questo potrebbe essere un punto a suo favore. Il tecnico azzurro punta molto su Insigne che è un elemento fondamentale per la manovra partenopea. Per la sfida di Europa League è possbile che il tecnico faccia qualche rotazione. Bakayoko sembra attualmente insostituibile ma potrebbe riposare, mentre in porta dovrebbe esserci spazio per Meret. In difesa Mario Rui prenota un posto da titolare, mentre Fabian Ruiz può sedersi in panchina. In attacco senza Osimhen squalificato ci può essere spazio da titolare per Petagna.

Rijeka-Napoli: ecco i convocati

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.