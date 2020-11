Rijeka-Napoli in diretta streaming e TV. Tutto sulla sfida della 3ª giornata del Gruppo F di Europa League.

Il Napoli di Gennaro Gattuso sifiderà Rijeka di Simon Rozman nella gara valida per la 3 giornata del Gruppo F dell‘Europa League. I partenopei hanno 3 punti in classifica, frutto di una sconfitta contro l’AZ Alkmaar e di un successo sulla Real Sociedad, i croati hanno invece perso entrambe le gare con gli spagnoli e gli olandesi.

Rijeka-Napoli si disputerà il 5 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Rujevica, anche chiamato Stadion HNK Rijeka, di Rijeka/Fiume. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la prima in Europa League fra le due squadre, è previsto per le ore 18.55.

RIJEKA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

La partita Rijeka-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla mediante Sky Go sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

In Tv sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida di Europa League Rijeka-Napoli. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

PROBABILI FORMAZIONI

Per i tifosi ci sarà inoltre la possibilità di seguire Rijeka-Napoli su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre, a chi acquista uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite dell’Europa League.

Ecco le probabili formazioni di Gattuso e Rozman:

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna.