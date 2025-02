Repubblica: “Napoli, la nuova formazione. Torna Buongiorno, Mazzocchi insidia Politano”

Una nuova soluzione offensiva per affrontare la Lazio. Antonio Conte sta preparando nei dettagli la sfida di domani alle 18:00 all’Olimpico, in un Napoli che si presenterà con un’inedita veste tattica. Come riportato da Repubblica Napoli, l’emergenza in attacco, causata dall’assenza di Neres, ha portato l’allenatore a sperimentare una coppia d’attacco formata da Lukaku e Raspadori.

L’idea di Conte: più supporto per Lukaku

Con la mancanza di un esterno rapido come Neres, l’allenatore ha deciso di modificare l’assetto offensivo, rinunciando al tridente per passare a un 3-5-2, pronto a trasformarsi in un 5-3-2 in fase difensiva. Questo cambio potrebbe aiutare Lukaku, che nelle ultime partite non è riuscito a essere particolarmente incisivo. Il belga, che ha sempre avuto il massimo rendimento con un partner vicino, potrebbe ritrovare la sua pericolosità con Raspadori a supporto.

L’ex Sassuolo è un attaccante più associativo rispetto a Neres e si sposa bene con le caratteristiche di Big Rom: il belga attacca la profondità e crea spazi, mentre Raspadori è abile nel muoversi attorno alla punta e sfruttare le occasioni con la sua precisione sotto porta. Conte spera che il tandem possa ridare fluidità all’attacco azzurro, che ha segnato 39 gol in 24 partite, ben al di sotto dei 59 dell’Inter.

La nuova formazione: torna Buongiorno, Mazzocchi insidia Politano

Oltre al cambio offensivo, ci sono novità anche in difesa: Buongiorno torna titolare dopo oltre due mesi dall’ultima apparizione contro l’Udinese. Il difensore affiancherà Rrahmani e Juan Jesus, mentre sugli esterni Di Lorenzo agirà a destra, con l’opzione Mazzocchi a sinistra, che contende il posto a Politano.

A centrocampo, spazio a Anguissa, Lobotka e McTominay, una mediana solida che potrebbe adattarsi anche a una variante 4-4-2 in alcuni momenti della partita.

L’obiettivo: ritrovare il gol e tenere vivo il sogno scudetto

Per il Napoli, aumentare il ritmo realizzativo è essenziale per restare in corsa nelle zone alte della classifica. Lukaku è il perno del progetto offensivo di Conte e il dato più significativo lo conferma: quando segna, il Napoli vince sempre. Con la Lazio, il belga cercherà di tornare al gol e superare quota dieci reti in campionato.

Anche Raspadori è atteso alla prova del nove: finora ha segnato solo una volta, contro il Venezia, e ora ha la possibilità di ritagliarsi un ruolo centrale. Con l’assenza prolungata di Neres, Jack avrà continuità e l’opportunità di cambiare volto alla sua stagione.

L’inedita coppia Lukaku-Raspadori è la scommessa di Conte per rilanciare il Napoli. Ora spetta al campo confermare se questa nuova ricetta sarà quella giusta.