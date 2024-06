Repubblica: “Kvaratskhelia resta al Napoli!” I dettagli del blitz di De Laurentiis

Kvaratskhelia resta al Napoli! Repubblica svela i dettagli del blitz di De Laurentiis in Germania. Offerto rinnovo fino al 2029.

Una notizia che farà esultare i tifosi del Napoli: Khvicha Kvaratskhelia rimarrà in maglia azzurra. L’edizione online di Repubblica rivela i dettagli del blitz in Germania che ha convinto il talento georgiano.

Calciomercato Napoli: il futuro di Kvaratskhelia si tinge d’azzurro

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’incontro tra la dirigenza del Napoli e Kvaratskhelia a Düsseldorf è stato decisivo. Il quotidiano afferma: “Alla fine l’attaccante resterà in azzurro e avrà la gratificazione economica che si era già meritato dopo la vittoria dello scudetto“.

Il blitz di De Laurentiis in Germania

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha organizzato un vero e proprio blitz: “Volo privato prenotato alle prime luci dell’alba e già nel pomeriggio il ritorno all’aeroporto di Capodichino“, rivela Repubblica. L’obiettivo era chiaro: rassicurare Kvaratskhelia sul suo ruolo nel futuro del Napoli.

Durante l’incontro, De Laurentiis ha ribadito a Kvaratskhelia “la sua assoluta centralità per il futuro azzurro, il progetto tecnico di Antonio Conte“.

I dettagli dell’offerta del Napoli

Repubblica svela i termini dell’offerta presentata: “Sul tavolo la proposta di un rinnovo fino al 2029 con uno stipendio da 4,5 milioni a stagione più bonus, che il giocatore sembra essere pronto ad accettare“.

Tuttavia, la firma non è ancora arrivata. Il quotidiano spiega: “La firma sul rinnovo del contratto non poteva arrivare, perché l’attaccante del Napoli è concentrato sulla storica sfida tra la sua Georgia e la Spagna, in programma domenica sera a Colonia“.

Le prossime mosse

Il dialogo continuerà dopo gli Europei. Repubblica riporta: “Le parti hanno infatti rotto il ghiaccio e presto arriverà il momento di mettere nero su bianco. L’ultimo nodo da sciogliere è quello della clausola rescissoria da inserire nel contratto“.

La reazione di Kvaratskhelia

Il blitz di De Laurentiis sembra aver avuto l’effetto desiderato. Repubblica sottolinea: “Il giocatore ha però apprezzato il blitz in Germania di De Laurentiis, che l’ha fatto sentire molto importante per il futuro del Napoli e indispensabile per Conte“.

Questa mossa del Napoli potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della squadra, assicurando la permanenza di uno dei suoi giocatori più talentuosi in vista della prossima stagione di Serie A.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul rinnovo di Kvaratskhelia e sulle altre mosse di calciomercato del Napoli!