Del Genio: “Tatticamente non è il mio preferito, ma Conte ora è l’uomo perfetto per il Napoli”

Il giornalista analizza la nomina di Conte come allenatore del Napoli e la sua importanza nel rilanciare il club dopo una stagione deludente.

Paolo Del Genio, noto giornalista sportivo di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha recentemente espresso il suo parere sulla scelta di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli durante una puntata di ‘Radio Goal’.

Del Genio ha dichiarato: “Da quando si è ventilata la possibilità che Conte potesse arrivare al Napoli, ho immediatamente manifestato il mio sostegno. Chi mi segue sa che, dal punto di vista tattico, non è il mio allenatore preferito. Tuttavia, ritengo che per il momento storico attuale, Conte sia l’uomo perfetto per il Napoli.”

Il giornalista ha continuato: “Nonostante le mie preferenze personali sul piano tattico, ho riconosciuto da tempo la necessità del Napoli di un cambio di rotta dopo una stagione disastrosa. Antonio Conte, con la sua esperienza e la sua capacità di tirare fuori il meglio dalle squadre, rappresenta la scelta più adatta per rilanciare il club. Calcisticamente, potrei preferire altri stili, ma in questo momento è assolutamente la scelta migliore.”

La nomina di Conte è stata accolta con opinioni divergenti tra i tifosi partenopei, ma molti esperti concordano sul fatto che il suo approccio tattico e la sua determinazione potrebbero portare il Napoli a competere nuovamente ai vertici del calcio italiano.