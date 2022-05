Repubblica, il Napoli ha le password di Osimhen: ecco la prova – FOTO

Il Napoli ha le password degli account social di Victor Osimhen, la conferma arriva da Repubblica che pubblica le foto. Nella giornata di ieri proprio dalle pagine di Repubblica si leggeva come il Napoli avesse le password degli account social di Osimhen. Poi nella tarda serata diverse testate hanno riportato un tweet del Napoli in cui veniva scritto che la notizia era falsa, ma già nella mattinata di oggi quel tweet non c’era più. Nella giornata di ieri anche Osimhen aveva smentito la notizia.

Il giallo delle password di Osimhen viene svelato da Repubblica, che pubblica le foto esclusive del contratto e scrive: “In realtà, all’articolo 2 comma 8 di quella “scrittura integrativa” che in calce riporta la sua firma, si legge testualmente: “Le parti convengono che il club ha tra l’altro diritto di accedere al sito internet e/o alla/e piattaforma/e “social” (e/o alla relative pagine e/o account) del calciatore, inserendo espresse comunicazioni anche a nome del calciatore, il quale con la sottoscrizione del presente contratto dà espresso mandato al club ad effettuare tali inserimenti, con conferma di rato e valido, e rinunciando il calciatore a qualsiasi eccezione al riguardo, e impegnandosi a fornire al club le chiavi d’accesso a detti siti internet e/o piattaforma “social” (e/o alla relative pagine e/o account) Anzi, il contratto aggiunge anche di più. Prevede infatti che “nel caso in cui il calciatore non dovesse ancora avere un sito internet” e/o una o più piattaforme

social (e/o alla relative pagine e/o account), il suddetto mandato si estende anche, con conferma di rato e valido, e rinunciando il calciatore a qualsiasi eccezione al riguardo, il diritto ad aprire a nome del calciatore i suddetti siti e/o piattaforme social (e/o alla relative pagine e/o account)“.