Repubblica: Europa League o campionato? ecco la priorità di De Laurentiis

Europa league o campionato? secondo il quotidiano la Repubblica la priorità del Napoli e di Aurelio De Laurentiis resta una.

Il Napoli è di scena oggi alle 18,45 al Camp Nou contro il Barcellona nell’andata degli spareggi di Europa League. Il Barça, che ha chiuso il girone di Champions League al terzo posto dietro a Bayern Monaco e Benfica, arriva dal pareggio nel derby contro l’Espanyol, il Napoli dall’1-1 interno contro l’Inter che tiene vive le speranze scudetto. Spalletti con il dubbio Osimhen, in caso di forfait dentro Mertens.

De Laurentiis non vuole snobbare la competizione europea, ma ha fatto capire ai suoi che la priorità resta la qualificazione in Champions League come spiega l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica:

“Si sa che la priorità è il campionato e De Laurentiis ha una visione diversa: di sicuro più pragmatica. Ma snobbare l’Europa League è un lusso che gli azzurri non possono permettersi già a metà febbraio. È presto infatti per bollare la parentesi internazionale come un ostacolo nella lotta per scudetto e zona Champions. Il futuro del club di De Laurentiis dipenderà dal ritorno in Champions e per questo il campionato deve venire prima di tutto.

Ma snobbare l’Europa League è un lusso che gli azzurri non possono permettersi già a metà febbraio. È presto infatti per bollare la parentesi internazionale come un ostacolo nella lotta per scudetto e zona Champions. L’organico è attrezzato per dare battaglia su più fronti e guardare negli occhi il Barcellona, anche per rispetto dei 5 mila tifosi al seguito della squadra in Spagna. Spalletti alla vigilia s’è rivolto proprio a loro e ha promesso massimo impegno. «Noi siamo il Napoliì e pensiamo sempre a vincere”