PRONOSTICI JUVENTUS – NAPOLI, UNA GRANDE RIVALITÀ MAI PASSATA DI MODA

In campo tanti campioni, due grandi allenatori toscani ed una storia fatta di rivalità e passione: quella tra Juve e Napoli non è mai una partita banale, e anche stavolta assisteremo ad un match senza esclusione di colpi.

I bianconeri ospitano il Napoli prossimo a conquistare il tricolore all’Allianz Stadium, e vorranno sicuramente giocarsela a petto in fuori.

Il Napoli però non è quello del decennio passato, eterno secondo rispetto ad una Juve che era semplicemente superiore: adesso le cose sono cambiate e i ruoli si sono invertiti, con i partenopei che arrivano a Torino consci del fatto che, se giocheranno come sanno, per la Juve di Max Allegri ci sarà ben poco da fare.

Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio questa partita e vediamo di offrire qualche spunto in più in ottica pronostici Juventus – Napoli: lo faremo nel prossimo paragrafo!

NAPOLI SQUADRA COMPLETA, JUVE BEN ORGANIZZATA DIETRO

I numeri, nel calcio, raramente mentono: basta dare un’occhiata alle statistiche infatti per capire come il Napoli sia una macchina pressoché perfetta, dato che realizza gol a raffica e ne concede davvero pochi.

Sì perché gli azzurri non sono solamente il fantastico duo d’attacco composto da Osimhen e Kvaratskhelia (senza dimenticare Politano, Simeone, Elmas o Lozano!), ma è anche una grande squadra dietro, dato che Meret ha compiuto il salto definitivo.

Il portierone azzurro è a sua volta coperto da due centrali di livello come Kim e Rrahmani, con capitan Di Lorenzo e Mario Rui a completare un reparto semplicemente incredibile.

La Juve avrà forse meno qualità, ma comunque sa difendere anche lei molto bene: giocatori esperti come Danilo e dall’imponente struttura fisica come Bremer hanno dato i risultati sperati, con una fase offensiva che ha il suo punto di forza sulla zona esterna del campo.

Chiesa e Kostic sono due autentiche spine nel fianco per qualunque difesa, dunque Spalletti dovrà stare molto attento e cercare di neutralizzare questi due giocatori su tutti.

Adesso vediamo le quote e i pronostici Napoli – Juventus nell’ultima sezione di quest’articolo.

PRONOSTICI NAPOLI – JUVENTUS: SFIDA BLOCCATA O MATCH SBLOCCATO SUBITO?

Juventus Pareggio Napoli 2.70 3.00 2.50

L’Allianz Stadium sarà il teatro di una sfida parecchio equilibrata: la Juve è senza dubbio un passo indietro rispetto a questo Napoli ma del resto, chi non lo è ad oggi in Italia?

2.50 è la quota per un successo della banda Spalletti, mentre 2.70 è ciò che viene offerto per un successo della Vecchia Signora.

Il pareggio, invece, viene offerto a 3.00.

Le qualità difensive della Juve non si discutono, ma verranno messe a dura prova dalla forza dirompente di giocatori di livello mondiale.

Juve – Napoli non sarà mai un match banale: si affrontano due squadre che si sono contesi buona parte degli scudetti degli anni ’10 di questo nuovo millennio, e probabilmente torneranno a farlo a breve dato che, la Juve, è destinata a tornare in alto, mentre il Napoli, in alto, già lo è, anzi se vogliamo essere più precisi i campani sono proprio davanti a tutti!