Petagna il gol al 100’ diventa record: Mai così su azione in A

Andrea Petagna segna un nuovo record in serie A con il gol al 100’ in serie A contro il Venezia. Nessuno come lui su azione.

Andrea Petagna, entrato al minuto 88, sigla al 100′ il raddoppio del Napoli sul Venezia. Dopo la respinta di Lezzerini su Mertens l’attaccante sigla il 2-0 che chiude l’incontro.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mette in evidenza un particolare sul gol di Petagna:

“Potremmo chiamarla “zona Petagna” perché gol tardivi come il suo se ne vedono pochi. Per via del prolungato recupero (causa soprattutto lo scontro di testa fra l’arbitro Mariani e il terzino Ebuehi ,e la sua espulsione oltre il 90’) la rete del raddoppio e del sigillo della vittoria, Andrea Petagna l’ha segnata al 100’ di gioco. Più tardi di lui in A hanno segnato solo Ciofani al 103’ su rigore (Frosinone-Parma 3-2 del 2-4- 2019) e poi Veretout sempre dal dischetto al 101’ (Fiorentina Inter 3-3 del 24-2-2019).

Dunque su azione Petagna detiene il record. Che numeri! Ma le statistiche in evidenza di Andrea non si fermano qui. Dei suoi sette gol in A con il Napoli nelle ultime due stagioni ben 5 sono arrivati da subentrato, partendo dalla panchina. Solo Muriel (7) e Scamacca (6) hanno fatto meglio”.

La Gazzetta aggiunge: “Questo sottolinea il carattere e la concentrazione che il Bulldozer sa tenere sempre altissima. E non è facile farsi trovare pronto quando sei il terzo centravanti e davanti hai un crack come Osimhen e Mertens che è il miglior marcatore di tutti i tempi del Napoli. Spalletti, che ne aveva apprezzato queste doti, alla fine del mercato estivo si mise di traverso per non cederlo alla Samp.E al di là del gol più tardivo, gli altri due in questa A hanno dato ben 4 punti (contro Genoa e Samp): non male per un attore non protagonista”.