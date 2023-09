Perché Napoli-Udinese è una partita di calcio così popolare e che attira così tanta attenzione?

Durante un campionato di calcio si susseguono tantissimi incontri e incroci particolari. Uomini, maglie, tradizioni e altro si mescolano in un calderone fatto di emozioni, di gioie e di dolori. Da questo punto di vista, Napoli-Udinese non è e non sarà mai più una partita qualunque. Anche se a campi invertiti, infatti, è stato il match che lo scorso anno ha regalato al Napoli il 3 scudetto della sua storia, con un pari che ha consegnato la corona ad una squadra che ha incantato tutti, sia in Italia che in Europa.

Napoli-Udinese: un match tutto da seguire

La partita quest’anno si giocherà alla sesta giornata, il 27 settembre, e Napoli – Udinese potrà essere seguita pure in live stream registrandosi presso le piattaforme di settore. Anche se siamo appena agli inizi del campionato, a fine mese potrebbe già configurarsi una prima “bozza” delle squadre che si contenderanno lo scudetto fino all’ultimo. I tifosi partenopei ovviamente si augurano che in questo pacchetto possa rientrare anche il Napoli, desideroso di regalare il bis ai propri supporter.

Non sarà facile né scontato, perché ripetersi è la missione più difficile, e perché quest’anno le avversarie sono più agguerrite che mai. Attualmente Milan e Inter guidano la classifica a punteggio pieno, con 9 punti e con 3 vittorie su 3 partite giocate. Il Napoli si trova sotto, a 6 punti, a causa dell’inciampo registrato contro la Lazio. La difesa, orfana del gigante Kim, desta qualche perplessità di troppo, e sembra che si sia perso un po’ lo spirito che aveva animato la squadra plasmata da Spalletti lo scorso anno.

Ovviamente non bisogna fare allarmismi: il Napoli, pur non essendo il favorito per la vittoria di questo campionato, resta una corazzata bella da vedere e tremendamente concreta, ricca di gioielli e di coralità. Bisognerà dare del tempo a Garcia, per ritrovare il bandolo della matassa. L’Udinese, dal canto suo, non sta vivendo un buon momento, e ciò potrebbe favorire ulteriormente il Napoli. I bianconeri si trovano infatti al quartultimo posto in classifica, con 2 vittorie e 1 pareggio.

L’Udinese tappa felice per la storia del Napoli

Come detto, l’Udinese è una squadra che resterà per sempre nel cuore dei tifosi partenopei e della storia del Napoli. Il 4 maggio 2023, infatti, la partita in casa dei Friulani ha portato matematicamente in bacheca il terzo scudetto della storia. Una giornata epica che in tanti ricorderanno per decenni, giunta quasi alla fine di un percorso perfetto in Italia ed eccellente in Europa. Al Napoli era bastato un pareggio per conquistare la certezza della vittoria finale, arrivato dai piedi di Osimhen al 52esimo, dopo l’iniziale vantaggio dell’Udinese con Lovric. 33 anni dopo, quindi, il Napoli ha potuto finalmente esultare e prendersi una rivincita che aveva già sfiorato più e più volte negli ultimi campionati.

Il Napoli di oggi resta una squadra di enorme spessore, anche se dovrà dimostrare sul campo di essere ancora la migliore. Le occasioni non mancheranno, a partire dalle prossime gare contro il Genoa e il Bologna.