Le ultime di Pedullà sull’incontro tra Gattuso e De Laurentiis. L’esperto di calciomercato racconta i retroscena del summit di Capri.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di sportitalia, ha riportato le ultime notizie sull’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Durante l’incontro De Laurentiis-Gattuso non si è parlato solo del rinnovo del tecnico. Le parti si sono confrontate per quanto riguarda il mercato e le richieste di Gattuso per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Inerente al mercato c’è la situazione Ospina-Meret, dato che non è così scontato che resteranno entrambi la prossima stagione. Si tratta pur sempre di due portieri titolari ad alti livelli e dovrà essere presa una decisione in merito, tutti insieme di comune accordo. Tra cessioni e acquisti, saranno giorni di grande lavoro per Cristiano Giuntoli. Si attendono le prime novità già per il raduno previsto per il 23 agosto, per poi partire per il ritiro di Castel di Sangro il 24.

Pedullà sull’incontro De Laurentiis -Gattuso

“Incontro finito a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso, alla presenza di Cristiano Giuntoli. L’allenatore per ora resta sotto contratto fino al 2021: si è parlato di rinnovo, ma per il momento si è deciso di soprassedere. E non è detto che se ne riparli nel giro di un mese o due, anche questo è un passaggio molto importante, può darsi che la situazione venga valutata molto più avanti, alla luce del rendimento della squadra e delle reciproche necessità. L’incontro è stato cordiale, proseguirà stasera a cena, ma le situazioni legate a clausole e penali sono state bypassate“.

Pedullà sull’incontro Gattuso De Laurentiis aggiunge: “Un po’ perché sarebbe stato complicato arrivare a una soluzione che potesse accontentare tutti, molto perché si è deciso di lasciare le cose così. Un passaggio importantissimo, a Ringhio le penali non sono mai piaciute. Gattuso si era presentato a Capri prima di mezzogiorno, in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia per via di un incidente domestico avvenuto la sera prima. Giuntoli ha raggiunto l’allenatore e De Laurentiis prima delle 13, il vertice è durato diverse ore e stasera tutti a cena. Ma il discorso sul contratto non verrà più affrontato, si resta per ora fino al 2021. E precedenza al mercato, ora in modo particolare alle uscite“.