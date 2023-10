Pastore: “Anche nel calcioscommesse si fa due pesi. Avete notato una cosa?”

Rosario Pastore, decano dei giornalisti napoletani, commenta lo scandalo calcioscommesse evidenziando un sottile particolare.

CALCIOSCOMMESSE. Con un messaggio pubblicato sui suoi canali social, Rosario Pastore, noto giornalista napoletano e firma storica della Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua indignazione sull’ultimo scandalo delle scommesse calcistiche che ha colpito la Serie A. Pastore critica l’apparente doppio standard nei confronti dei giocatori coinvolti, paragonando la situazione attuale con episodi passati che hanno coinvolto figure di alto profilo come Gianluigi Buffon.

La voce di Rosario Pastore si alza forte contro l’attuale clima di “caccia alle streghe” che sembra pervadere il panorama calcistico italiano a seguito delle recenti accuse di calcioscommesse rivolte a tre giovani talenti della Serie A: Tonali, Zaniolo e Fagioli. Pastore si chiede perché questi giocatori vengano trattati con severità per aver presumibilmente utilizzato i loro guadagni per scommettere su eventi calcistici, mentre in passato, situazioni simili coinvolgenti giocatori di alto profilo sembravano essere state trattate con una lenienza maggiore.

Le parole di Pastore si concentrano particolarmente sul caso di Gianluigi Buffon:

“E no, egregi signori, io proprio non ci sto. Che cosa vuol dire, da dove nasce questo clima di caccia alle streghe? Dove volete arrivare con queste accuse a tre campioni come Tonali, Zaniolo e Fagioli? Dove sta scritto che questi ragazzi, che hanno conti in banca da nababbi, non possano utilizzare i loro poco sudati guadagni per scommettere dove e come vogliono? Ma davvero fate? Insistete a dire che questi non sono comportamenti da tenere? E allora spegatemi perché volete adottare due pesi e due misure.

Spiegatemi perché un signore che si chiama Gianluigi Buffon sia stato colto con le mani nella marmellata e non sia accaduto niente? Parlo di Buffon, ragazzi, non dell’ultima riserva dell’ultima squadra di calcio. Parlo di quel tipo che, nel ’97, falsificò un diploma di ragioniere per ottenere l’iscrizione all’Università. L’inganno venne svelato solo 4 anni dopo, nel 2001, e venne “appianato” con una multa di 6 milioni e 350mila lire, cifra del patteggiamento. Spiegatemi come mai il caro Gianluigi, nel 2006, aveva ammesso di aver fatto scommesse su risultati di calcio dei campionati stranieri e non accadde niente.

In quella occasione, il Procuratore Federale Stefano Palazzo, dopo un’indagine su 5 partite della Juventus, sulle quali c’era il sospetto che Buffon ed altri avessero perduto ingenti somme, aveva deciso per l’archiviazione. Si parlò di 1,5 milioni di euro “girati” ad un amico titolare di una ricevitoria a Parma. E poi, che diamine, questi 3 poveri ragazzi coinvolti non hanno mai accusato un arbitro internazionale di avere un bidone di immondizia al posto del cuore, tutto a causa di un rigore fischiato da Michael Olivier ai danni della Juve.”