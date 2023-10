Luis Alberto weekend a Napoli: tappa al murales di Maradona

Luis Alberto ha approfittato della pausa nazionali per passare un weekend a Napoli, facendo visita al murales di Maradona.

Notizie calcio Napoli. Durante la pausa per le nazionali, il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha deciso di trascorrere un weekend a Napoli insieme alla sua famiglia.

Come riportato da Napoli Magazine, lo spagnolo si è recato a visitare il murales dedicato a Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli, fermandosi a scattare foto e a parlare con i tifosi presenti.

Una tappa speciale per Luis Alberto, che meno di un mese fa era stato al Maradona segnando il gol del momentaneo 0-1 nella vittoria per 2-1 della Lazio contro il Napoli.

L’ex Liverpool ha approfittato della sosta per staccare dal ritmo partita e dedicarsi alla famiglia, scegliendo come meta proprio la città di Napoli e rendendo omaggio a una leggenda come Maradona.