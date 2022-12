Ostigard pazzo per il Napoli: acquista le maglie di Cannavaro del 1994-95

Leo Ostigard acquista le maglie del Napoli indossate dal suo idolo di sempre, Fabio Cannavaro nella stagione 1994-95.

Leo Ostigard, il guerriero vichingo è il nuovo idolo della tifoseria del Napoli, ha come sfondo del telefonino la foto di Cannavaro che solleva la Coppa del Mondo.

«È il mio idolo da quando un allenatore delle giovanili mi disse che lo ricordavo perché, proprio come me, non era tanto alto ma eccelleva nel gioco aereo. Non sapevo chi fosse, quando l’Italia ha vinto il Mondiale avevo solo 7 anni, e così sono andato ad informarmi su Youtube. Rimasi folgorato: voglio diventare come Cannavaro. Ho anche i capelli rasati proprio come lui».

Una stima reciproca visto che proprio Cannavaro consigliava al Napoli di prendere Ostigard dal Genoa:

«L’ho sentito tramite Criscito. Ha sicuramente caratteristiche simili alle mie. In una rosa è importante avere tanti tipi di giocatori. Lui sicuramente nel Napoli può starci».

Ostigard acquista le maglie di Cannavaro del 1994-95

Leo Ostigard è arrivato a Napoli è si è subito imposto sia in campo che nello spogliatoio, calandosi perfettamente nel mondo azzurro. Così, il difensore di Luciano Spalletti ha acquistato online due maglie della squadra azzurra indossate nella stagione 1994/95, casa e trasferta entrambe numero 5, quello indossato spesso dal suo idolo Fabio Cannavaro, all’ultimo anno in azzurro (ma i numeri non erano ancora diventati una scelta fissa dei calciatori).

Tra le maglie acquistate, anche una maglia della nazionale italiana del Mondiale 1998 – sempre di Cannavaro – e quella della nazionale norvegese usata sempre durante la Coppa del Mondo in Francia.