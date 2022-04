Ospina lascia il ritiro: non gioca Napoli-Roma. Ecco i convocati

David Ospina non ci sarà per Napoli-Roma, il portiere ha l’influenza ed ha lasciato il ritiro della squadra di Spalletti. A questo punto diventa decisivo il recupero di Alex Meret, che in settimana ha saltato un paio di allenamenti a causa di una gastroenterite. Il portiere italiano si è ristabilito e giocherà sicuramente titolare in Napoli-Roma. Una partita complicatissima, con la Roma di Mourinho carica dopo la vittoria in Conference League.

Napoli-Roma: Ospina non convocato

“David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak” questo il comunicato ufficiale della SSCN sulle condizioni di David Ospina. In porta ci dovrà andare Meret che è stato relegato a secondo portiere da Spalletti, nonostante fosse partito con i gradi di titolare ad inizio stagione. Sarà una partita importante anche per Meret che non ha ancora rinnovato, anche perché non convince del tutto, nonostante gli vengano riconosciute tante qualità.

Intanto il Napoli ha diramato anche la lista dei convocati per Napoli-Roma senza David Ospina: