“Tutta Napoli è distrutta Vesuvio erutta” l’odio contro Napoli non ha limiti

C’è un odio profondo contro Napoli, un’ignoranza dilagante e senza freni, un astio inspiegabile ed irrefrenabile. Oggi si gioca Napoli-Roma, il derby del Sud che ha visto il bellissimo gesto di Josè Mourinho che rende omaggio a Maradona.

Eppure l’odio verso Napoli non manca mai. Ancora una volta dilaga attraverso i social, con più di un utente di twitter che ha scritto: “Tutta Napoli è distrutta Vesuvio erutta“. Sono molti gli account che riportano questa frase, alcuni sono dei creati di proposito, senza alcuna identità, altri invece sono reali. La sostanza non cambia, Vesuvio finisce in tendenza su twitter per gli insulti contro Napoli.

Odio contro Napoli: si inneggia al Vesuvio

Moltissimi utenti della rete hanno stigmatizzato i tweet contro Napoli che inneggiano al Vesuvio. Ma allo stesso tempo questi comportamenti trovano anche dei sostenitori. Ma l’avversione contro Napoli ha radici profonde e sembra non fermarsi mai. Basti pensare agli ultimi episodi: emblematico quello in Verona-Napoli con lo striscione per bombardare la città partenopea.

Ma fuori dagli stadi il discorso non cambia. Come si può non citare il consigliere comunale di Pavia Niccolò Fraschini che aveva segnato Napoli come città da sacrificare. Non contento lo stesso consigliere aveva risposto in maniera piccata pure ad Angelo Forgione. Quel che resta è quest’odio verso il popolo napoletano, un sentimento senza senso, che nasce in menti ignoranti.