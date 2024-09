Osimhen si allenava da solo già nell’anno post-scudetto: Il retroscena

Victor Osimhen si allenava da solo già ai tempi di Calzona. Un dettaglio che spiega il suo addio al Napoli.



L’edizione odierna di Repubblica ha svelato un clamoroso retroscena su Victor Osimhen. Secondo il quotidiano, l’attaccante nigeriano si allenava da solo già durante la scorsa stagione, quando sulla panchina del Napoli sedeva Calzona.

“Già negli ultimi mesi del campionato concluso al decimo posto, dopo gli esoneri di Garcia e Mazzarri e l’arrivo sulla panchina di Calzona, il capocannoniere dello scudetto si era allenato più di una volta da solo, sul campo numero 3 del Training Center”, riporta Repubblica.

Le parole del quotidiano romano gettano nuova luce sul trasferimento di Osimhen al Galatasaray. Il quotidiano aggiunge ulteriori dettagli: “il reintegro di Osimhen era impossibile e l’offerta arrivata in extremis dal Galatasaray è servita dunque per sollevare tutti dall’impaccio: la società, il centravanti nigeriano, i suoi ormai ex compagni di squadra e Antonio Conte”.

Repubblica sottolinea come la separazione tra Osimhen e il Napoli fosse ormai inevitabile: “Le strade si sono separate e da entrambe le parti c’è adesso la stessa speranza: che si sia trattato di un addio e non di un arrivederci. Victor Osimhen non ne poteva infatti più del Napoli”.

Antonio Conte, era “perfettamente al corrente della situazione” e ora si trova a dover “riportare la serenità nello spogliatoio”.

Il retroscena svelato da Repubblica offre una nuova prospettiva sul “disastro azzurro” della scorsa stagione e sulla gestione interna del club durante quel periodo.