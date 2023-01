Osimhen: “Vittoria importante contro la Sampdoria, ora testa alla sfida con la Juventus”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, parla della vittoria contro la Sampdoria e della sfida contro la Juventus.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria. “Sono felice per il gol – ha detto Osimhen – e ringrazio Spalletti per le belle parole. Mi sento un leader, ma tutti dobbiamo contribuire per il bene della squadra“. L’attaccante nigeriano, che ha segnato il suo decimo gol in questo campionato, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei punti di forza della squadra azzurra.

Osimhen ha poi parlato della sfida contro la Juventus, che si disputerà venerdì: “Sarà una grande sfida, giocheremo contro una grande squadra. Dobbiamo essere pronti a lottare fino alla fine per conquistare i tre punti. Ora ci rilassiamo, poi inizieremo a prepararci al meglio per quel match dove tutti possono fare la differenza“. La vittoria contro la Sampdoria ha permesso al Napoli di allontanarsi dall’Inter e di avvicinarsi alla vitoria finale.