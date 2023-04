Osimhen gioca Milan-Napoli: ecco cosa filtra da Castel Volturno

La presenza di Victor Osimhen in Milan-Napoli è ancora in dubbio, oggi il nigeriano ha svolto terapie a Castel Volturno.

La marcia di avvicinamento a Milan-Napoli del 12 aprile diventa inesorabile. Lo staff medico sta facendo di tutto per cercare di recuperare Victor Osimhen in vista della doppia sfida di Champions League. Sicuramente il giocatore salterà la gara di Serie A che venerdì 7 aprile vedrà gli azzurri affrontare il Lecce allo stadio Via del Mare.

Milan-Napoli: il recupero di Osimhen

Il nigeriano ha sempre rassicurato sulle sue condizioni fisiche. “Non è nulla di grave” ha detto più volte Osimhen. Ora c’è da capire se le sue sensazioni corrisponderanno anche ad un recupero veloce. La speranza dei sanitari azzurri è di poter portare Osimhen in campo per Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League.

Secondo quanto riferisce Sky filtra ottimismo da Castel Volturno. Il nigeriano oggi ha svolto solo terapie, ma vuole fare di tutto per recuperare al meglio ed andare in campo già nel match di andata. Osimhen ha questo obiettivo personale e la speranza di Spalletti è quella di poterlo avere in campo, anche perché la sua presenza può essere veramente determinante. Nei prossimi giorni le condizioni di Osimhen saranno valutate di nuovo e si potrà dare un quadro più chiaro della situazione.