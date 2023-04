Bargigggia: “Summit, Giuntoli-Spalletti, Individuato il colpevole della pesante sconfitta”

Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo, ha rivelato un retroscena molto interessante sulla partita tra Napoli e Milan.

Il noto giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha rivelato un’interessante retroscena riguardante la partita tra Napoli e Milan, conclusasi con la vittoria degli ospiti per 0-4, durante una trasmissione de “Il Processo” su 7 Gold. Bargiggia ha rivelato che c’è stato un confronto tra l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, durante il quale è stato individuato il presunto colpevole della sconfitta della squadra partenopea.

C’è stato un confronto tra Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. In questo summit è stato individuato il colpevole della pesante sconfitta dei partenopei Il “colpevole”? Le lunghissime trasferte alle quali si sono sottoposti diversi calciatori del Napoli. Anguissa, Lozano, Kim, Olivera e Simeone sono stati impegnati in viaggi estenuanti e Luciano Spalletti li ha avuti a disposizione tardi e non in perfette condizioni”.

Secondo le parole di Bargiggia, il colpevole sarebbero le lunghe trasferte a cui sono stati sottoposti alcuni giocatori del Napoli, tra cui Anguissa, Lozano, Kim, Olivera e Simeone, che hanno dovuto affrontare viaggi estenuanti prima di tornare a disposizione dell’allenatore. A differenza del Napoli, il Milan non ha avuto molti giocatori impegnati in nazionale, quindi non ha subito lo stesso tipo di fatica.

“Da questo confronto l’allenatore ne è uscito assolutamente assolto. Il Milan non aveva tanti nazionali in giro per il mondo”.

In questo modo, Bargiggia ha voluto chiarire che Spalletti non avrebbe alcuna responsabilità nella pesante sconfitta del Napoli contro il Milan e che, grazie al confronto con Giuntoli, l’allenatore sarebbe uscito completamente assolto dalle accuse. Grazie a queste dichiarazioni, possiamo capire meglio il contesto della partita e le cause della sconfitta del Napoli.